Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası yapılan 2 maçla sona erdi. Antalyaspor, Sivasspor'u 2-0, Başakşehir de Giresunspor'u 3-1 yendi. Geride kalan bölümde 34 gol atarak ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de 13. hafta, 5 Kasım Cumartesi günü yapılacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne olacak
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir ise Bitexen Giresunspor'u konuk etti.
Antalya temsilcisi, Sivas deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Başakşehir, Karadeniz ekibini 3-1 yendi.
Trabzonspor'un maç yapmadan geçirdiği hafta, söz konusu mücadelelerle tamamlandı.
FENERBAHÇE, LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde haftaya lider giren Fenerbahçe, İstanbulspor engelini 5 golle aştı.
Bu sezon hücumdaki etkinliğiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, İstanbulspor galibiyetiyle 11 maç sonunda puanını 26'ya, attığı gol sayısını da 34'e çıkardı.
Fenerbahçe, atılan gol bakımından en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 9 farkla önünde bulunuyor.
BEŞİKTAŞ, ŞENOL GÜNEŞ İLE FARKLI KAZANDI
Hafta arasında teknik direktör değişikliğine gidilen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı galibiyet elde etti.
Ligde son 6 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşanmasının ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığı siyah-beyazlılar, daha önce şampiyonluklar yaşadığı Şenol Güneş'e emanet edildi.
Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın idaresinde çıktığı ilk lig maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.
GALATASARAY, DERBİ ÖNCESİ MORAL BULDU
Süper Lig'de 12. hafta öncesinde üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3 puan hasretini sonlandırdı.
Ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, hem zirve yarışında yara almadı hem de derbi öncesinde moral buldu.
SONUÇLAR
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 0-2
Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 2-0
MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 4-1
Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: 2-2
Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: 5-2
İstanbulspor-Fenerbahçe: 2-5
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-2
Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: 3-1
PUAN DURUMU
Sona eren 12. haftanın ardından ligde puan durumu şöyle oluştu:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. FENERBAHÇE
|11
|8
|2
|1
|34
|12
|22
|26
|2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|11
|7
|2
|2
|16
|5
|11
|23
|3. ADANA DEMİRSPOR
|12
|6
|5
|1
|24
|14
|10
|23
|4. BEŞİKTAŞ
|12
|6
|4
|2
|25
|16
|9
|22
|5. GALATASARAY
|11
|6
|3
|2
|14
|9
|5
|21
|6. TRABZONSPOR
|11
|6
|3
|2
|16
|13
|3
|21
|7. ARABAM.COM KONYASPOR
|12
|5
|5
|2
|12
|6
|6
|20
|8. YUKATEL KAYSERİSPOR
|12
|6
|2
|4
|17
|12
|5
|20
|9. CORENDON ALANYASPOR
|12
|4
|4
|4
|18
|21
|-3
|16
|10. GAZİANTEP FK
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|1
|15
|11. KASIMPAŞA
|12
|4
|2
|6
|10
|21
|-11
|14
|12. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|11
|4
|1
|6
|15
|19
|-4
|13
|13. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|3
|3
|5
|19
|20
|-1
|12
|14. MKE ANKARAGÜCÜ
|11
|3
|2
|6
|14
|19
|-5
|11
|15. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|12
|2
|4
|6
|11
|16
|-5
|10
|16. ATAKAŞ HATAYSPOR
|11
|3
|1
|7
|8
|19
|-11
|10
|17. BITEXEN GİRESUNSPOR
|11
|2
|3
|6
|8
|17
|-9
|9
|18. İSTANBULSPOR
|11
|2
|2
|7
|10
|22
|-12
|8
|19. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|11
|0
|3
|8
|10
|21
|-11
|3
13. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisine de sahne olacak 13. hafta, 4 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.
Ligde gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:
4 Kasım Cuma:
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Kasım Cumartesi:
14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)
6 Kasım Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)
7 Kasım Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
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