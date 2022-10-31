Spor Toto 1. Lig'de görünüm

31 Ekim 2022 Pazartesi, 22:24

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, Manisa FK'yi konuk etti. Ege temsilcisi, müsabakayı 3-1 kazandı.

Haftaya lider giren Eyüpspor, deplasmanda Erzurumspor FK'yi yenerek 24 puana ulaştı ve koltuğunu korudu. Ankara Keçiörengücü ve Dyorex Boluspor, haftayı kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürdü.

Ligin 11. haftasında yapılan maçlar ve oluşan skorlar şöyle:

Altınordu-Yeni Malatyaspor: 0-3

Pendikspor-Yılport Samsunspor: 0-2

Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Sakaryaspor-Altay: 1-2

Göztepe-Altaş Denizlispor: 5-0

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-3

Erzurumspor FK-Eyüpspor: 0-1

Dyorex Boluspor-Adanaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Manisa FK: 1-3

PUAN DURUMU

Ligde 11. haftanın tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan 1.EYÜPSPOR 11 7 3 1 17 8 9 24 2.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 11 6 3 2 22 16 6 21 3.DYOREX BOLUSPOR 10 5 4 1 12 6 6 19 4.BODRUMSPOR 10 5 3 2 21 12 9 18 5.PENDİKSPOR 10 5 3 2 12 6 6 18 6.YILPORT SAMSUNSPOR 11 4 5 2 16 11 5 17 7.MANİSA FK 10 4 4 2 16 16 0 16 8.ÇAYKUR RİZESPOR 10 3 6 1 13 7 6 15 9.SAKARYASPOR 11 5 0 6 17 19 -2 15 10.GÖZTEPE 10 4 2 4 10 9 1 14 11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 10 3 5 2 11 12 -1 14 12.TUZLASPOR 10 3 3 4 11 12 -1 12 13.ALTINORDU 10 3 3 4 11 17 -6 12 14.ADANASPOR 11 2 5 4 15 16 -1 11 15.ALTAY 11 2 5 4 8 12 -4 11 16.ERZURUMSPOR FK 10 2 4 4 10 14 -4 10 17.YENİ MALATYASPOR 11 2 3 6 12 18 -6 9 18.GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 3 6 11 19 -8 6 19.ALTAŞ DENİZLİSPOR 11 0 2 9 6 21 -15 2

12. HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın müsabaka programı şöyle:

4 Kasım Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

5 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)

19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

6 Kasım Pazar:

13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)