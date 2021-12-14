Mehmet Demirkol'dan Önder Karaveli'ye övgü: Böyle konuşan rektör yok
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, yola Önder Karaveli ile devam etme kararı aldı. Mehmet Demirkol, Karaveli için " Bu kalitede konuşan üniversite rektörü yok" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı.
Beşiktaş Yöneticisi Ceyhun Kazancı, toplantı sonrası açıklama yaptı ve "Daha detaylı çalışma kararı aldık. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldık. Yarın öbür gün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız" dedi.
Öte yandan spor yorumcusu ve gazeteci Mehmet Demirkol, Socrates isimli YouTube kanalında Önder Karaveli hakkında övgü dolu sözler kullandı. Demirkol, Karaveli'nin devamlı olması gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önder Hoca'nın Başakşehir'de bir dönemi var, Karabağ'a gitti, şu anda da U-19'un hocası. Yani oyuncularla arasında bir bağ var. Kalsın o zaman. Maç sonu açıklamalarına bakıyorum. Böyle konuşan üniversite rektörü yok. Bu kalitede konuşan üniversite rektörü yok. Takır takır her şeyi büyük bir alçak gönüllülükle anlattı."
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