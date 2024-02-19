Mehmet Demirkol'dan TFF'ye gözlemci tepkisi: '80 yaşındaki adam nasıl görecek?'

Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:53

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:59

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates Youtube kanalında yayınlanan "Karşı Karşıya" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda, Türk futbolunu meşgul eden birçok takımın zemininin kötü olması hakkında yorumlarda bulunan Demirkol, "Zemin işi herkesin, hep beraber başından beri itiraz etmesi gereken bir şey" dedi.

"BU DİL DOĞRU BİR DİL DEĞİL"

Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün iki takım da erkek gibi mücadele etti" cümlesini kurdu. Demirkol, bu açıklama hakkında "İsmail Kartal'ın sözleri bence yanlış. Birçok ağır işi yapan kadınlarda var elbette. Örneğin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Busenaz Sürmeneli. Şahane bir sporcudur, olimpiyat şampiyonudur. Bu dil, doğru bir dil değil" yorumunu yaptı.

"SENİN GELİRİN NASIL ARTACAK Kİ?"

Türk futbolunda kulüplerin gelirlerinin artmasının zor olduğunu ifade eden ünlü yorumcu, "Sen kendi hakemine 'Satılmışsın, eyyamcısın' rakip takıma da 'Sen şike yaptın' dersen senin gelirlerin nasıl artacak ki?" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİNE MUHTACIZ"

Zeminlerin kötülüğü ve hakemlerin performans artışının doğru ekonomik denetleme ile olacağını söyleyen 53 yaşındaki yorumcu, "Doğru ekonomik denetleme olur, herkesin geliri ölçüsünde oyunu oynar ve hakemi de, oyunu da, zemini de yükseltirsin. Zaten normal ülke geliri, yayın geliri ve ticari gelirlerin kadar harcarsın ve Şampiyonlar Ligi geliri senin olur. Ama biz Şampiyonlar Ligi geliri kadar harcadığımız için oraya muhtacız ve oraya muhtaç olduğumuz için de burada birbirimizi boğazlamamız gerekiyor tamamen bu sebep" ifadelerini kullandı.

YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI

Trendyol Süper Lig yayın ihalesinin beIN Media'nın alacağını düşündüğünü belirten Mehmet Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

"Ondan sonra da bize tiyatro izletiyorlar. beIN alacak canım ihaleyi, alamazsa çok büyük sürpriz olur. Saran Holding keşke alsa, yerli kuruluş isterim yani açıkçası ben. Yayınlar o zaman daha kaliteli olurdu. Szymanski'nin pozisyonunu görebildik mi mesela sarı kart mı yoksa kırmızı kart mı diye?"

"80 YAŞINDAKİ ADAM NASIL GÖRECEK?"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yabancı gözlemcilerin arasında 74 ve 80 yaşında isimlerin olduğunu belirten ünlü futbol yorumcusu, "Yabancı gözlemci nasıl görecek onları abi? 80 yaşındaki adam nasıl görecek? 80 yaşında gözlemci var ya. Sınava tabi tuttuk mu acaba? Kuralları biliyor mu bilmiyor mu diye? 74 yaşında bir adam var gözlemcilerde. Belçika'da ehliyet alamıyorsun" şeklinde konuştu.