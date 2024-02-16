TFF'den 8 kulübe daha zemin uyarısı!

TFF, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'un ardından 8 kulübe daha stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 18:02
TFF'den 8 kulübe daha zemin uyarısı!
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TFF, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'un ardından 8 kulübe daha stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazıları yolladı.

TFF; Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.

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Daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.


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