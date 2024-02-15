TFF duyurdu: Süper Lig'de 'Yabancı TV Gözlemcisi' dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasının başlayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:28
TFF duyurdu: Süper Lig'de 'Yabancı TV Gözlemcisi' dönemi
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasının başlayacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Göz Atın
Avusturya'dan flaş iddia: 'Türk hakemleri şike yaptı'

Avusturya'dan flaş iddia: 'Türk hakemleri şike yaptı'
Abdullah Avcı'dan TFF'ye sert tepki: 'Bu konuyla ilgili ne yapılıyor'

Abdullah Avcı'dan TFF'ye sert tepki: 'Bu konuyla ilgili ne yapılıyor'

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla programına aldığı yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren yürürlüğe girecek.

UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek.

Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak

Günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren görev almaya başlayacak yabancı gözlemcilerin isimleri şöyle:

Frank De Bleeckere (Belçika)

Jorn West Larsen (Danimarka)

Mike Riley (İngiltere)

David Borbalan (İspanya)

Cees Bakker (Hollanda)

Alan Snoddy (Kuzey İrlanda)

Lucilio Batista (Portekiz)

Alexs Deaconu (Romanya)

William Young (İskoçya)

Bo Karlsson (İsveç)"


TFF haberleri hakem haberleri gözlemci haberleri

İlgili Haberler

TFF'den yayın ihalesi açıklaması: Komisyon için tarih verildi!

TFF'den yayın ihalesi açıklaması: Komisyon için tarih verildi!
Okan Buruk'tan Eryaman Stadı açıklaması: 'Tüm sorumluluk TFF'de'

Okan Buruk'tan Eryaman Stadı açıklaması: 'Tüm sorumluluk TFF'de'
TFF duyurdu: Ankaragücü - Galatasaray maçı için stadyum kararı verildi

TFF duyurdu: Ankaragücü - Galatasaray maçı için stadyum kararı verildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kırışıklıklara karşı etkili tarif: Sadece üç malzeme ile kırışıklıklar yok olacak...

Kırışıklıklara karşı etkili tarif: Sadece üç malzeme ile kırışıklıklar yok olacak...
UKOME’den yeni taksi kararı! İstanbul’a 1038 taksi geliyor…

UKOME’den yeni taksi kararı! İstanbul’a 1038 taksi geliyor…
Eleştirilerin odak noktasıydı: Fenerbahçe'den teknik heyete takviye!

Eleştirilerin odak noktasıydı: Fenerbahçe'den teknik heyete takviye!
Rusya’nın ChatGPT’si GigaChat tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı!

Rusya’nın ChatGPT’si GigaChat tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı!
Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Turu Prag'a bırakmayalım'

Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Turu Prag'a bırakmayalım'
Beşiktaş’ta Masuaku takımla idmanda

Beşiktaş’ta Masuaku takımla idmanda
Bayern Münih'e deplasmanda soğuk duş: Lazio 1-0 Bayern Münih

Bayern Münih'e deplasmanda soğuk duş: Lazio 1-0 Bayern Münih
Merkez Bankası’nın rezervlerindeki azalma devam ediyor

Merkez Bankası’nın rezervlerindeki azalma devam ediyor