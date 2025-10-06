Meler damga vurdu

SÜPER Lig’de Samsunspor’un F.Bahçe’yi konuk ettiği maça hakem Halil Umut Meler’in iki kararı damga vurdu. Samsunspor, 34. dakikada Musaba ile golü buldu. Yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR uyarısıyla Meler pozisyonu izledi. Holse’nin topa vurduğu sırada Musaba’nın F.Bahçe savunmasının gerisinde olduğu görüntüye yansıdı. Ancak Samsunlu Tomasson’un şut sırasında F.Bahçe kalecisi Tarık’ı etkileyip etkilemediği tartışıldı. Meler, etkilediği yönünde karar verip golü geçerli saymadı. 58. dakikada Meler, Skriniar'ın eline gelen topta Samsun'a penaltı verdi. VAR'ın ikazıyla pozisyona tekrar bakan hakem Meler, topun kol hizasına isabet ettiğine karar verip penaltıyı iptal etti.