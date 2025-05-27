Cumhuriyet Gazetesi Logo
Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a gönderme!

Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a gönderme!

27.05.2025 19:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Şampiyonluk Böyle Kutlanır…İzleyin." şeklinde bir paylaşım yaptı.


THY EuroLeague'de zafere ulaşan Fenerbahçe Beko, bu zaferini taraftarıyla birlikte kutladı.


Fenerbahçe Beko takımı, Ülker Sports Arena'da bir araya geldi ve basınla buluştu.


Fenerbahçe, daha sonra üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne geçti ve taraftarıyla buluştu.


Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, takımın Bağdat Caddesi'nde taraftarla buluştuğu dakikalarda, "Şampiyonluk Böyle Kutlanır…İzleyin.." ifadelerini kullandı.


Paylaşımına sarı-lacivertli kalp koyan Melih'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe beko #Melih Mahmutoğlu

İlgili Haberler

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Özel'i kadrosuna kattı
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Özel'i kadrosuna kattı 2025-26 sezonuna güçlü girmek isteyen Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı oynayan Yasemin Özel'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Beko yeni logosunu resmen duyurdu
Fenerbahçe Beko yeni logosunu resmen duyurdu Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ikinci kez şampiyon olmasının ardından logosuna ikinci yıldızı işledi.
İç sahada yenilmezlik serisi, Kayseri'yi ligde tuttu!
İç sahada yenilmezlik serisi, Kayseri'yi ligde tuttu! Sezonun ikinci yarısında Kayserispor, sahasında yakaladığı yenilmezlik serisiyle ligde kaldı.
Fenerbahçe Beko, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Fenerbahçe Beko, basın mensuplarıyla bir araya geldi Basketbol THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu.