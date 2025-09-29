Cumhuriyet Gazetesi Logo
Melih Saatçı yazdı: '10 dakikalık Beşiktaş'

Melih Saatçı yazdı: '10 dakikalık Beşiktaş'

29.09.2025 22:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Melih Saatçı yazdı: '10 dakikalık Beşiktaş'

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında kendi sahasında Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Melih Saatçı karşılaşmayı kaleme aldı.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş galip geldi gelmesine de büyük takım karşılaşmayı bu kadar zora sokmamalıydı.

Beşiktaş karşılaşmaya çok istekli başladı. Bu istek öyle ki ilk on dakikada Beşiktaşlı taraftarları adeta coşturdu. Atılan iki gol, paslaşmalar ve pozisyona girme isteği kayda değerdi.

Maçın başında ki olumlu görüntü Beşiktaş açısından maçın rahat geçebileceği izlenimi verse de ilk yarının 15-20 dakikasından sonra yarı sahasına çekilen ,rakip takımı çok da zorlamayan bir Beşiktaş takımı sahada vardı.

Teknik heyet eğer defansif yönden geri çekilmeyi istedi ise bu hiç olmadı. Beşiktaş maçın başından sonuna kadar rakibini kendi yarı sahasına hapsetmeli. Kaldı ki ikinci yarı Kocaelispor’un attığı gol karşılaşmayı umulmadık bir biçimde Beşiktaş için zora soktu.

Beşiktaş galip geldi ancak sadece 10 dakikalık oynanan iyi futbol Beşiktaş’ı zirveye taşımaz."

İlgili Konular: #beşiktaş #süper lig #Kocaelispor

İlgili Haberler

Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı: Beşiktaş 3-1 Kocaelispor
Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı: Beşiktaş 3-1 Kocaelispor Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş'tan şarkıcı Güllü için anlamlı hareket
Beşiktaş'tan şarkıcı Güllü için anlamlı hareket Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor'u ağırladığı mücadelede hayatını kaybeden şarkıcı Güllü anıldı.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi sakatlık!
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi sakatlık! Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Tammy Abraham sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.