Melih Saatçı yazdı: '10 dakikalık Beşiktaş'

Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Melih Saatçı karşılaşmayı kaleme aldı.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş galip geldi gelmesine de büyük takım karşılaşmayı bu kadar zora sokmamalıydı.

Beşiktaş karşılaşmaya çok istekli başladı. Bu istek öyle ki ilk on dakikada Beşiktaşlı taraftarları adeta coşturdu. Atılan iki gol, paslaşmalar ve pozisyona girme isteği kayda değerdi.

Maçın başında ki olumlu görüntü Beşiktaş açısından maçın rahat geçebileceği izlenimi verse de ilk yarının 15-20 dakikasından sonra yarı sahasına çekilen ,rakip takımı çok da zorlamayan bir Beşiktaş takımı sahada vardı.

Teknik heyet eğer defansif yönden geri çekilmeyi istedi ise bu hiç olmadı. Beşiktaş maçın başından sonuna kadar rakibini kendi yarı sahasına hapsetmeli. Kaldı ki ikinci yarı Kocaelispor’un attığı gol karşılaşmayı umulmadık bir biçimde Beşiktaş için zora soktu.

Beşiktaş galip geldi ancak sadece 10 dakikalık oynanan iyi futbol Beşiktaş’ı zirveye taşımaz."