Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı: Beşiktaş 3-1 Kocaelispor

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rafa Silva, 10. dakikada Vaclav Cerny ve 90+3. dakikada Jota Silva attı. Kocaelispor'un tek golü 50. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.

YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKTI

Beşiktaş'ta Rafa Silva, bu maçtaki golüyle birlikte son 2 maçta 4. kez ağları sarstı. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Cerny ise siyah-beyazlılarda ilk kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta Jota Silva da ilk golünü attı. Kocaelispor'un golünü atan Tayfur Bingöl, gol sonrası sevinç yaşamadı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 12 yaptı. Siyah-beyazlıların Süper Lig'de bir maç eksiği bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan Kocaelispor'un 3 puan hasreti sürdü. Kocaelispor, Beşiktaş maçındaki mağlubiyetin ardından 2 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Silva, Cerny, Toure, Abraham

Kocaelispor: Jovanovic, Djiksteel, Syrota, Balogh, Muharrem, Keita, Show, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 3-1 Kocaelispor

90' GOL | Jota Silva farkı yeniden ikiye çıkaran golü kaydetti.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 7 dakika ilave edildi.

89' Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın yerine Mustafa oyuna dahil oldu.

86' Kocaelispor'da Balogh'un yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

83' Kocaelispor'un Can Keleş'le sol kanattan kullandığı kornerde Beşiktaş savunması penaltı noktası üzerinden topu uzaklaştırdı.

82' Can Keleş, sağ kanattan Jurasek'i geçmek istedi ancak Jurasek araya girdi ve meşin yuvarlak Mert Günok'un ellerinde kaldı.

81' Kocaelispor'da sol kanattan ceza sahasına açılan orta Cengiz Ünder'e çarparak dışarı çıktı. Kocaelispor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

78' Kocaelispor'dan Tayfur Bingöl ve Rivas'ın yerlerine Can Keleş ile Agyei oyuna dahil oldu.

77' Beşiktaş'ta Cerny ve Ndidi oyundan çıkarken Cengiz ile Kartal dahil oldu.

76' Beşiktaş sağ kanattan Cerny ile hızlı atağa çıktı. Çek futbolcunun sert ortasında kaleye paralel geçen topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

75' Jota Silva, orta alanda geriye pas vermek istedi ancak meşin yuarlak Show'un eline çarptı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

71' Kocaelispor'da Keita'nın yerine Nonge oyuna dahil oldu.

67' Kocaelispor'da Muharrem kendi yarı alanının ortalarında bir sakatlık yaşıyor, bu nedenle oyun durakladı.

65' GOL İPTAL |Sağ kanattan gelişen Beşiktaş akınında Cerny çaprazdan ceza yayına doğru sokulup derinlemesine pasını bıraktı. Savunma arkasında topla buluşan Jota Silva karşı karşıya pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

64' SARI KART | Kocaelispor'da Rivas orta alanda Gökhan Sazdağı'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

55' SARI KART | Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı sarı kart gördü.

55' Beşiktaş'ta sakatlanan Abraham oyundan çıkarken Jota Silva dahil oldu.

50' Kocaelispor'un rakip yarı alandaki etkili paslaşmaları sonrası sağ kanattan Dijksteel'ın içeri taşıdığı topu yay üzerinden Keita bekletmeden yanına çıkardı. Penaltı noktasının gerisinden, ceza alanının ilk metrelerinden Tayfur'un sağ ayak içiyle gelişine vuruşunda sağ alt köşeye giden top, Mert'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

50' GOL | Tayfur Bingöl farkı bire indiren golü kaydetti.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' SARI KART | Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan takımı aleyhine çalınan bir faul düdüğü sonrası hakem Ali Şansalan'a itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

31' Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi. Savunmadan atılan uzun pasa orta alandan hareketlenen Toure'nin taç çizgisi önünden ortasında penaltı noktası üzerinde Abraham, Cerny'ye indirmek istediği topu kendi önünde buldu. Onun yere düşerken çektiği sert şutta top savunmadan döndü.

24' Kocaelispor'un köşe vuruşu organizasyonunda penaltı noktası üzerinde topa yükselmek isteyen Balogh, Toure'yle girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kalmıştı. Konuk ekip bu pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

11' SARI KART | Kocaelispor'da kaleci Jovanovic, Cerny'nin golü öncesi ceza sahası dışında eliyle topa dokunarak atağı kesmeye çalıştığı için avantaja bırakılan pozisyon golle sonuçlandıktan sonra sarı kart gördü.

10' Beşiktaş'ta Orkun'un kendi yarı alanından ileri taşıdığı topu orta yuvarlağın önünde Abraham almak istedi. Bu sırada araya giren savunmanın uzaklaştırmak istediği topa orta çizgiden Ndidi kafayı vurdu ve bu top, Cern'ye uzun bir pas oldu. Sekerek gelen topla Cerny savunma arkasına hareketlendi. Bu sırada ceza sahası dışına kadar açılan kaleci Jovanovic'in eliyle kesmek istediği top sekip yine Cerny'nin önüne düştü. Bomboş durumda kale alanına inen Çek futbolcu yakın mesafeden boş ağları havalandırdı.

10' GOL | Cerny farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

5' Kocaelispor savunmadan çıkmaya çalışırken rakip yarı alanın ortalarında baskıyla topu kapan Rafa Silva'dan pası alan Abraham bekletmeden sol çapraza pasını verdi. Toure'nin vuruşunda savunmadan seken topu kale alanı sağ çaprazında alan Abraham yine pas tercihini kullandı. Kale alanı ön çizgisinden Rafa Silva tek dokunuşla ağları havalandırdı.

5' GOL | Rafa Silva Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.