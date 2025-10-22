Melih Saatçı yazdı:

Beşiktaş, Konya deplasmanında adeta nefes aldı.

Nefes aldı almasında da ortaya konan kötü futbol ilerisi için umut vermedi. Konya’ya eksik kadro ile gelmek Beşiktaş için bir mazeret olamaz. İlk yarı da hasbelkader atılan gol ile öne geçen Beşiktaş oyunda hiçbir varlık gösteremedi.

Ndidi’yi de ve de çok da etkili olamayan Orkun’u kenara alsak Beşiktaş için mağlubiyet kaçınılmaz olurdu.

İkinci yarı yine son haftalarda hastalık haline gelen geri sahasına gömülme hastalığı, siyah beyazlılarda iyiye doğru gitmediği gibi artık kronik hale gelmeye başladı.

Konya takımı 2-1’i yakalayabilse maçın son anları Beşiktaş için çok zor geçebilirdi.

Beşiktaş Abraham ile üç puanı aldı ama ligde ben de varım diyorsa mutlaka ama mutlaka Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarından altı puan çıkarmalı.