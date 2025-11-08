Melih Saatçı yazdı: “Beşiktaş, Antalya deplasmanında nefes aldı ”

Beşiktaş, Antalya deplasmanında adeta nefes aldı.

Beşiktaş, geçen hafta Fenerbahçe karşısında ilk 25 dakika ortaya iyi bir futbol ortaya koysa da oyunda eksik kalınca geri vites atmıştı.

Büyük bir moralsizlik altında Antalya deplasmanına gelen Beşiktaş , oyun da bölüm bölüm iyi oynasa da yediği basit gol ile bir anda yine geçtiğimiz haftalarda ki yaşadığı kötü senaryoları mı yaşayacak derken üçüncü golü buldu ve karşılaşmada rahatladı.

Cengiz böyle oynamaya devam ederse Beşiktaş’a çok katkı sağlar. Abraham ve El Bilal maçın iyilerindendi.

Beşiktaş çok önemli bir üç puan aldı ancak Antalya takımının da ileri ki haftalar için kötü görüntü çizdiğini unutmamak gerekir.