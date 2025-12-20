Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş günü kurtardı'

Beşiktaş adına Trabzon deplasmanında maçın özellikle de ikinci yarısında oynanan silik ve kötü futbol ilerisi için umut vermemişti.

Beşiktaş ,Rizespor karşısında da istediği futbolu bir türlü ortaya koyamadı. Maçın ilk yarısın da orta sahada kaptırılan toplara ,defansta ki bireysel hatalarda eklenince Beşiktaş’ın kalesinde gol görmemesi adeta mucize oldu.

İkinci yarı Rashica’nın golcü diye alınan Abraham’ın yapamadığını yaparak golü Beşiktaş’ı öne geçirse de kara kartal ikinci golü bulamadı.Orkun’un ters pasları ataklarda etkili olsa da Orkun için bunlar yetmez. Beşiktaş takımına daha çok katkı vermesi gerekir.

Sanırım Beşiktaş için günü kurtardı dersek yanlış olmaz.

Beşiktaş’ın olumlu saha sonuçları ile beraber takım, yönetim, teknik direktör ve de taraftar bütünleşmesine ihtiyacı var. Başka türlü çok her şey çok zor olur.