Melih Saatçı yazdı: "Beşiktaş yönetimi galibiyet ile rehavete kapılmamalı"
Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında kendi sahasında Bodrumspor’u 2-1 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Sivasspor karşısında almış olduğu galibiyetten sonra ligde de Bodrumspor’u yenerek üzerinde ki negatiflikleri bir nebze de olsa atmış oldu.
Serdar Topraktepe ’nin bana göre maça doğru 11 ile başlaması, Beşiktaşlı futbolcuların önce ki maçlara nazaran daha arzulu olmaları galibiyette başlıca etkenlerdi.
Bodrum takımı özellikle ilk yarı da gücü nispetinde kendi yarı sahasına çekilerek , kontra ataklarla etkili olmak istese de Mert’in de kurtarışları ile golü bulamadı. Bodrumspor golü bulsa Beşiktaş için ilk yarı olumsuz olabilirdi. İkinci yarı Beşiktaş’ın takım defansında ki zaaflarını Bodrumspor değerlendirebilse karşılaşma yine Beşiktaş için travmatik olabilirdi. Ayrıca ikinci yarı Bodrumspor’un net penaltısı verilmedi.
Rafa Silva sezon başında ki görüntüsüne dönüş sinyalleri verdi. Beşiktaş takım halinde bu karşılaşmada daha iyi mücadele etse de rakibinin de iyi bir takım olmadığını göz ardı etmemek gerekir.
Beşiktaş her ne kadar galip gelmiş olsa da yönetimin galibiyet ile rehavete kapılmayıp bir an önce yeni teknik direktörü bulması gerekir. Önümüzde ki haftalarda alınabilecek kötü sonuçlarla ipin ucu hepten kaçarsa yönetimin kulübü toparlaması çok çok zorlaşır ve de yönetimin eleştiri oklarını iyiden iyiye üzerine çekmesi kaçınılmaz olur.
Spor Haberleri
- Kenan Yıldız'ın golü Juventus'a yetmedi
- Volkan Demirel'den hakem tepkisi
- Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe'ye geri döndü!
- Beşiktaş yönetimi galibiyet ile rehavete kapılmamalı
- Harcama limitlerindeki sapma iptal edildi!
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'karaborsa' cevabı
- Gedson Fernandes hastaneye kaldırıldı
- Fenerbahçe'den Sergen Yalçın açıklaması
- Fenerbahçe'ye 2 futbolcudan iyi haber!
- Beşiktaş, Bodrum'u 2 golle geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür'den 2 kent için korkutan uyarı
- Dikkat, mirasınıza çökebilirler!
- Art arda üç uçak kazası!
- İntihar notu paylaştı, ölü bulundu!
- İstanbul'da yeni bir ilçe kuruluyor
- Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı böyle ti'ye aldı
- MHP'li vekil 'Abdullah Öcalan beyefendi' dedi
- Başına 25 milyon dolar ödül koydular
- Birçok büyükelçiliğe yeni atama!
- Ormana götürülüp katledildi!