Melih Saatçı yazdı: "Beşiktaş yönetimi galibiyet ile rehavete kapılmamalı"

Yayınlanma: 11.01.2025 - 21:22

Güncelleme: 11.01.2025 - 21:22

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Sivasspor karşısında almış olduğu galibiyetten sonra ligde de Bodrumspor’u yenerek üzerinde ki negatiflikleri bir nebze de olsa atmış oldu.

Serdar Topraktepe ’nin bana göre maça doğru 11 ile başlaması, Beşiktaşlı futbolcuların önce ki maçlara nazaran daha arzulu olmaları galibiyette başlıca etkenlerdi.

Bodrum takımı özellikle ilk yarı da gücü nispetinde kendi yarı sahasına çekilerek , kontra ataklarla etkili olmak istese de Mert’in de kurtarışları ile golü bulamadı. Bodrumspor golü bulsa Beşiktaş için ilk yarı olumsuz olabilirdi. İkinci yarı Beşiktaş’ın takım defansında ki zaaflarını Bodrumspor değerlendirebilse karşılaşma yine Beşiktaş için travmatik olabilirdi. Ayrıca ikinci yarı Bodrumspor’un net penaltısı verilmedi.

Rafa Silva sezon başında ki görüntüsüne dönüş sinyalleri verdi. Beşiktaş takım halinde bu karşılaşmada daha iyi mücadele etse de rakibinin de iyi bir takım olmadığını göz ardı etmemek gerekir.

Beşiktaş her ne kadar galip gelmiş olsa da yönetimin galibiyet ile rehavete kapılmayıp bir an önce yeni teknik direktörü bulması gerekir. Önümüzde ki haftalarda alınabilecek kötü sonuçlarla ipin ucu hepten kaçarsa yönetimin kulübü toparlaması çok çok zorlaşır ve de yönetimin eleştiri oklarını iyiden iyiye üzerine çekmesi kaçınılmaz olur.