Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş yönetimi, Masuaku’yu mutlaka takım da tutmalı'

Beşiktaş, Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Bodrum FK’yi 4-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Bodrum takımı küme düşmesine rağmen ideale yakın kadrosu ile Beşiktaş karşısına çıktı.

Beşiktaş belki sahada çok iyi bir oyun ortaya koyamadı ama oyunun her bölümünde mücadeleyi hiç bırakmadı. Immobile’nin kadroda olmayışı Beşiktaş için çok iyi oldu. Immobile’nin durağan oyunu Beşiktaş’ı, Bodrum karşısında takım olarak eksik bırakacağı aşikardı.

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Mustafa ile oyuna başlaması takım adına çok olumlu idi.. Attığı iki gol hem kendine büyük moral oldu hem de en önemlisi Beşiktaş’ın önümüzde ki sezon kadro derinliğin de önemli bir yer tutacağının sinyallerini verdi. Gedson’un da attığı gol ile devre arasına 3-0 üstünlükle giren Beşiktaş , ikinci yarı da akılların Samsun da olmasından dolayı ikinci yarı, ilk yarıya oranla daha yavaş ve de durağan bir oyun ortaya koydu.

Masuaku sol kanatta kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu dersek abartmış olmayız. Beşiktaş yönetimi, Masuaku’yu mutlaka takım da tutmalı.

Orta sahada özellikle Gedson Fernandez mücadelesi ve oyunu yönlendiren pasları ile Beşiktaş’a hücumda derinlik kattı. Defansta Paulista yine kusursuz net bir oyun ortaya koydu."



