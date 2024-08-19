Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş’ın tek eksi yönü kalesinde iki gol görmesi oldu'
Beşiktaş, Süper Lig’in 2.haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Antalyaspor karşısında Beşiktaş’ın tek eksi yönü kalesinde iki gol görmesi dersek sanırım abartmış olmayız. Karşılaşmaya adete 0-1 geride başlayan kartal, sezon başı olmasına rağmen oynadığı arzulu ve baskılı futbol ile sporseverlere ve de rakiplerine bu sezon bu ligin en iddialı takımların başındayım mesajını açık ve net bir biçimde verdi.
Van Bronckhorst saha kenarında takımını iyi yönetti. Takıma müdahaleleri karşılaşma 3-2 iken maçın sonlarına doğru yaptığı riskli değişiklikler dışında yerinde idi. Maç 3-3'e gelse Cıro Immobile , Semih ve Rafa Silva’yı oyundan alması çok konuşulurdu.
Oyuna alınan Muçi’ nin klas golü hem Beşiktaş’ı rahatlattı hem de son haftalarda ilk 11’e giremeyen Muçi’ye büyük moral oldu.
Cıro Immobile saha içinde yerli yerinde yaptığı koşularla ve attığı iki gol ile ne kadar önemli bir golcü olduğunu bir kez daha gösterdi. Gedson Fernandez maç boyunca makine gibi çalıştı. Emircan ilk maçı olması rağmen ilerisi için çok olumlu sinyaller verdi. Rafa Silva yine akıl dolu gol vuruşu ile klasını konuşturdu.
Defansta zaman zaman yapılan kademe hataları, alınacak kaliteli bir stoper ve de iyi bir sağ bek ile aşılabilir. Yeni tranfer Cher Ndour oyunda kaldığı kısa süre içerinde attığı ince paslarla Beşiktaş’a katkı sağlayabileceğinin sinyallerini verdi.
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