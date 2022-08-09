Melih Saatçı yazdı 'Bu takım görüntüsü ile Fenerbahçe iki santrafor da alsa şampiyonluk zor'

09 Ağustos 2022 Salı, 00:29

Jesuslu Fenerbahçe, Süper Ligde ki ilk karşılaşmasında hayal kırıklığına uğradı.

Fenerbahçe taraftarının isteğini, heyecanını sahada ki oyuncularında göremedik. Ümraniyespor süper lige yeni çıkan bir takım olarak gösterdiği mücadeleyi Fenerbahçe teknik heyetinin çok iyi analiz etmesi gerekir.

Geçen sezon İsmail Kartal’la yükseliş trendine geçen ve sezon sonuna doğru tam bir takım görünümüne sahip olmaya başlayan kanarya bu sene Jesus’la beraber geçmiş sezonda ki olumlu yönde ki takım gelişimini adeta çöpe atarak sil baştan yaptı.

Jesus Fenerbahçe’nin başında çıkığı 4 resmi maçta da takıma olumlu bir katkı veremediği net. Ümraniyeli oyucuların aldığı ücretlerle Fenerbahçeli oyucuların almış olduğu ücretleri karşılaştırdığımızda sahada ki oyuna bakıyoruz Ümraniyeli oyuncular çok daha iyi mücadele etti.

Feorubahçe’nin takım olma yolunda yolu uzun görünüyor. Ayrıca öte yandan Fenerbahçe santrafor transferi yapmadan şampiyonluk hedefi koyuyor. Bu takım görüntüsü ile Fenerbahçe 2 santrafor da alsa şampiyonluk çok zor.