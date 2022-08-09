Melih Saatçı yazdı 'Bu takım görüntüsü ile Fenerbahçe iki santrafor da alsa şampiyonluk zor'
Fenerbahçe, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Ümraniyespor’la 3-3 berabere kaldı. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Jesuslu Fenerbahçe, Süper Ligde ki ilk karşılaşmasında hayal kırıklığına uğradı.
Fenerbahçe taraftarının isteğini, heyecanını sahada ki oyuncularında göremedik. Ümraniyespor süper lige yeni çıkan bir takım olarak gösterdiği mücadeleyi Fenerbahçe teknik heyetinin çok iyi analiz etmesi gerekir.
Geçen sezon İsmail Kartal’la yükseliş trendine geçen ve sezon sonuna doğru tam bir takım görünümüne sahip olmaya başlayan kanarya bu sene Jesus’la beraber geçmiş sezonda ki olumlu yönde ki takım gelişimini adeta çöpe atarak sil baştan yaptı.
Jesus Fenerbahçe’nin başında çıkığı 4 resmi maçta da takıma olumlu bir katkı veremediği net. Ümraniyeli oyucuların aldığı ücretlerle Fenerbahçeli oyucuların almış olduğu ücretleri karşılaştırdığımızda sahada ki oyuna bakıyoruz Ümraniyeli oyuncular çok daha iyi mücadele etti.
Feorubahçe’nin takım olma yolunda yolu uzun görünüyor. Ayrıca öte yandan Fenerbahçe santrafor transferi yapmadan şampiyonluk hedefi koyuyor. Bu takım görüntüsü ile Fenerbahçe 2 santrafor da alsa şampiyonluk çok zor.
Video Haberler
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- Zorla kolundan tutup, uçurumdan atladı!
- Emeklilikte YAŞ’a takılan generalin perde arkası
- Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- Validen sonra bir 'şeyh' sevgisi de AKP'li başkandan!