Melih Saatçı yazdı! 'Empoli karşılaşması çok iyi analiz edilmeli'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 23:18

Trabzonspor’un Avusturya kampı son iki hazırlık maçında alınan mağlubiyetler ile kapandı. Her ne kadar adı üzerinde hazırlık maçı da olsa bu tip karşılaşmalar takımların moral, motivasyon ve özgüvenlerini yukarı seviyeye taşımaları anlamında çok önemli. Empoli karşılaşması çok iyi analiz edilmeli.

Gerçek şu ki Trabzonspor 30 Temmuzda ki Süper kupa finalinde karşılaşacağı Sivas maçı öncesi iyi sinyaller vermedi. Her şeye rağmen bu takım halen şampiyon apoletini üzerinde taşıyan ve iyi oyumculardan kurulu bir takım.

Avusturya kampında yapılan ağır idmanların futbolcuları çok yorduğunu da göz ardı etmemek gerekir ve bir de buna Torino ve Empoli müsabakaları arasında ki zaman kısalığını da eklediğimizde futbolcuların yorgunluğu yadsınamaz bir gerçek olarak ortaya çıkıyor.

Her şeye rağmen Süper kupa finaline beş günlük bir zaman dilimi var. Dinlenmiş bir Trabzon takımı sahada iyi organize olabilirse Süper kupayı alır ve lige de moralle başlar.

Özellikle Sağ stoper arayışlarının devam etmesi lig başlarken handikap olsa da Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da belirttiği gibi iş sağ stoper bulmakla bitmiyor. Önemli olan takım olabilmek, birlikte hareket edebilmek ve uyumu yakalayabilmekte.

Takım birlikteliği sağlanırsa en azından sağ stoper olmadan bir süre idare edilebilir ancak Şampiyonlar Ligi play off’u olmasa!