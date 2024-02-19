Melih Saatçı yazdı: 'İşin güzel tarafı Beşiktaş gol yememeyi öğrenmeye başladı'

Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasında kendi sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 22:13
Melih Saatçı yazdı: 'İşin güzel tarafı Beşiktaş gol yememeyi öğrenmeye başladı'
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Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Melih Saatçı karşılaşmayı değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın yorumu şu şekilde:

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"İlk yarı boyunca pozisyon üretmekte çok zorlanan Beşiktaş, oynadığı oyun anlayışı ile de adeta futbolseverleri uyuttu. Oyunu daha çok kendi sahasında kabullenen bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş’a bu oyun tarzı yakışmaz. Belki de kısa vadede bu kısır oyun anlayışı sizi sonuca taşıyabilir ancak uzun vadede sizi başarıya ulaştırması çok zor.

İlk yarı ilk isabetli şutunu Muçi ile bulan Beşiktaş, ikinci yarı oyuna üzerinde ki ağırlığı atmış vaziyette daha istekli başladı ve pozisyonları da buldu. Rachica’nın hedefe direk ortasına Semih’in dokunması Beşiktaş’ı rahatlattı. Her ne kadar oyun anlamında istenilen Beşiktaş bu olmasa da bu sezonu en iyi şekilde bitirmek ve oyununu geliştirerek sezonu bitirmek Beşiktaş için temel hedef olmalı.

İşin güzel tarafı Beşiktaş gol yememeyi öğrenmeye başladı. Sıra geldi golleri atmaya…Beşiktaş yeni transferler ile birlikte uyumu yakalarsa önümüzde ki sezona umutla bakar."


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