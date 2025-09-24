Cumhuriyet Gazetesi Logo
Melih Saatçı yazdı: 'Rafa Silva damga vurdu'

24.09.2025 22:11:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş, Süper Lig’de 1. haftanın erteleme karşılaşmasında deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"İki takımında eksik kadroları ile mücadele ettiği karşılaşmada Beşiktaş, çok önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş açısından alınacak bir mağlubiyet camiayı ve de takımı demoralize edebilirdi.

Haftalardır eski performansından uzak bir görüntü çize Rafa Silva maça damgasını vurdu. Attığı üç gol ve de atağa kalkışlarda ki ters pasları takımını hücum hattında rahatlattı. Ndidi orta sahada iyi mücadele etti. Genç oyuncu Devrim süre bulmaya devam ederse kendisini daha da geliştirmeye devam edecek.

Geçen seneden bu yana takım savunmasında sorunlar yaşayan Beşiktaş, Kayserispor karşısında karşılaşmayı gol yemeden bitirmeyi başardı.

Kayseri galibiyeti ile Beşiktaş keskin bir virajı kazasız atlatmış oldu."

