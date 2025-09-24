Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaşlı Rafa Silva'dan kariyerinde bir ilk!

24.09.2025 21:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, Kayserispor maçında kariyerinde bir ilki başardı.

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Kayserispor maçında kariyerinde bir ilki yaşadı.

Portekizli yıldız, Kayserispor karşısında ağları 3 kez havalandırdı.

Rafa Silva, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

