Beşiktaş deplasmanda Rafa Silva ile hayata döndü: Kayserispor 0-4 Beşiktaş

Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15, 32 ve 58. dakikalarda Rafa Silva ile 45+1'de Tammy Abraham attı.

KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş'ta 3 golle yıldızlaşan Rafa Silva, kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Kayserispor'a karşı deplasmanda ilk kez 4 gol atan Beşiktaş, bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Beşiktaş, ligde 9 puana yükseldi. Kayserispor, 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kayserispor, bu kez evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham.

Karşılaşmadan önemli anlar | Kayserispor 0-4 Beşiktaş

90' SARI KART | Kayserispor'da Ramazan sarı kart gördü.

90' SARI KART | Beşiktaş'ta Necip Uysal sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

80' Beşiktaş'ta Svensson oyundan çıkarken Necip dahil oldu.

77' Rafa Silva, ceza yayından sağ ayak içiyle uzak köşeye şutunu çekti. Bilal harika bir kurtarış yaparak topu kornere çeldi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

76' Rafa Silva, sol kanattan ceza yayında bulunan Abraham'a yerden pasını verdi. Abraham'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top, kaleci Bilal'de kaldı.

74' Kullanılan köşe vuruşunda Mert Günok, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Ceza yayı soluna gelen topa Yiğit Emre gelişine vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

73' Cardoso, sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak Uduokhai araya girerek topu kornere gönderdi.

72' Kayserispor'da Nurettin Korkmaz yerine Yiğit Emre Çeltik oyuna dahil oldu.

72' Nurettin Korkmaz, ceza yayı gerilerinden sol ayak üstüyle şutunu çekti. Mert Günok, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

66' Beşiktaş'ta Ndidi oyundan çıkarken Kartal Kayra dahil oldu.

60' Beşiktaş'ya Devrim oyundan çıkarken Demir Ege dahil oldu.

58' Beşiktaş savunması orta alanının sağ tarafında topu kazanarak rakip kaleye hareketlenen Rafa Silva'ya derin bir top gönderdi. Rafa, penaltı noktası üzerinden aşırtma vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

58' GOL | Rafa Silva kendisinin üçüncü Beşiktaş'ın dördüncü golünü kaydetti.

53' Jurasek'in sol kanattan kale sahasına yaptığı ortada top, kaleci Bilal'de kaldı.

52' Ramazan Civelek, orta alanda Ndidi'ye faul yaptı.

49' SARI KART | Dorukhan Toköz, orta alanda Rashica'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Kayserispor'da rakip yarı alanın solunda taç çizgisi üzerinde topla buluşan Kayra, koşu açısı bulamayınca kalecisine doğru pasını gönderdi. Araya giren Abraham, topla birlikte ceza sahasına girip penaltı noktası üzerinden sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Bilal'in solundan filelere gitti.

45' GOL | Tammy Abraham farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

45' Karşılaşmaya 2 dakika ilave edildi.

32' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe doğru ortalanan topu savunma kafayla yayın sağ tarafına doğru yükseltti. O bölgeye hareketlenen Rafa Silva'nın sağ ayağının üstüyle yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak sağ direk dibinden filelere gitti.

32' GOL | Rafa Silva farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

24' SARI KART | Nurettin Korkmaz, orta alanda Rashica'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

20' Beşiktaş gole yaklaştı! Devrim, sol kanattan yayda bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva'nın tek topunda penaltı noktasında sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Abraham, yüzünü kaleye dönerek sağ ayak içiyle yerden kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı gitti..

15' Orkun Kökçü'nün orta alandan Rafa Silva'ya gönderdiği derin topta Rafa, topu ceza sahasına kadar taşıyıp sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

15' GOL | Rafa Silva Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

6' Nurettin Korkmaz, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ters kanatta Jurasek, topa sahip oldu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

5' Mert Günok, sol kanatta hareketlenen Devrim Şahin'e uzun bir top gönderdi. Meşin yuvarlak, Arif'in kontrolünde dışarı çıktı. Kayserispor, kale vuruşu kullanacak.

1' Rashica, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahası sağına hareketlenen Rafa Silva'ya derin bir top gönderdi. Rafa, son çizgiye inerek kale sahasına yerden çevirdi ancak top ters kanata açıldı. Sonrasında Kayserisporlu oyuncular topa sahip oldu.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.