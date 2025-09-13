Melih Saatçı yazdı: 'Sergen Yalçın sözünü tuttu'

Beşiktaş yeni transferleri ile mutlak galibiyet hedefi ile Başakşehir karşısına çıktı.

İlk yarı Abraham’ın altı pastan atamadığı iki net gollük pozisyon anlaşılır gibi değildi. Beşiktaş gibi yeni yeni organize olmaya çalışan bir takımda golcü olarak aldığın oyuncu takımını rahatlatamıyorsa sıkıntı olur. Nitekim öyle de oldu ikinci yarı bir anda Başakşehir takımı 1-0’ı buldu.

Defansta Gökhan iyi mücadele etti ama yetmez maç boyunca ceza sahasına bir ortasını göremedim. Cerny daha iyi olacak ancak biraz daha bireysel oynamayı bırakırsa…

Yeni transferlerden en beğendiğim oyuncu El Bilal…Hem süratli hem de gol vuruşu net olan bir oyuncu…Nitekim golü de buldu. Cengiz’i oynatırım diyen Sergen Yalçın henüz erken olsa da sözünü tuttu.…Cengiz gülünü attı ve Beşiktaş ‘a 3 puanı kazandırdı.