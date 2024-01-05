Melih Saatçı yazdı: 'Yeni gelen yönetim tam bir hayal kırıklığı'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 22:05

Güncelleme: 05.01.2024 - 22:05

Beşiktaş devre arasından sonra çıktığı ilk karşılaşmada ortaya futbol adına bir şey koyamadığı gibi takım her geçen gün geriye gidiyor.

Yeni gelen yönetimin Rıza Çalımbay’ın görevine son verip geçen süreçte takımın başına teknik direktör getirememesi tam bir fiyasko oldu. Özellikle yönetimin seçilmeden önce takımın başında geçecek teknik direktörün hazırmış gibi basında vermiş olduğu demeçler akla gelince birçok taraftar eski yönetimi arar oldu!

Özellikle devre arasında Samet Aybaba’nın basın toplantısında ki ifadeleri adeta “Beşiktaş’ın başkanı benim” der gibiydi…. Aybaba bu tarzını ,yeni gelecek teknik direktöre de gösterirse, şu an ki konumuna hiç güvenmesin, kulüpte ilk tartışılacak isimlerin başında gelir.

Kasımpaşa oynadı ve kazandı. Beşiktaş bı tükenmişlik sendromu ile eğer önlemler bir an önce alınmaz ise Beşiktaş için her hafta çok ama çok zor geçer.

Yeni gelen yönetim, seçilmelerinden itibaren şu ana kadar geçen süreçte benim için tam bir hayal kırıklığı oldu.