Beşiktaş tribünlerinden Muleka'ya tepki!

Beşiktaş'ta bazı taraftarlar, Kasımpaşa maçında oyundan çıkarken Jackson Muleka'yı ıslıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 21:33
Beşiktaş tribünlerinden Muleka'ya tepki!
Abone Ol google-news

Beşiktaşlı taraftarlardan Kasımpaşa ile oynanan maçta Jackson Muleka'ya tepki geldi.

Siyah-beyazlı bazı taraftarlar, 60. dakikada oyundan çıktığı sırada Muleka'ya ıslıkla tepki gösterdi.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, bu dakikada yapılan değişikliklerde oyuna dahil olan Rachid Ghezzal'e ise alkışlarla destek verdi.


beşiktaş kasımpaşa jackson muleka Trendyol Süper Lig

En Çok Okunan Haberler