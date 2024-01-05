Beşiktaş tribünlerinden Muleka'ya tepki!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 21:33

Güncelleme: 05.01.2024 - 21:33

Beşiktaşlı taraftarlardan Kasımpaşa ile oynanan maçta Jackson Muleka'ya tepki geldi.

Siyah-beyazlı bazı taraftarlar, 60. dakikada oyundan çıktığı sırada Muleka'ya ıslıkla tepki gösterdi.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, bu dakikada yapılan değişikliklerde oyuna dahil olan Rachid Ghezzal'e ise alkışlarla destek verdi.