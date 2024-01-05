CANLI ANLATIM: Beşiktaş 1-1 Kasımpaşa

Yayınlanma: 05.01.2024 - 19:19

Güncelleme: 05.01.2024 - 20:46

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayan Arda Kardeşler'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturuyor.

Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.

Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

Son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Rachid Ghezzal ise kadroda yer aldı ve sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Serkan Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Rashica, Semih, Muleka

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa.

CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 1-1 KASIMPAŞA

41' GOL | Da Costa harika attı, Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Salih'in kısa düşen pasında Haris Hajradinovic' araya girip pasını verdi. Topu alan Da Costa, sağına çekip ceza sahası dışından vurdu. Uzak köşeye giden top üst direğin içine de çarpıp ağlara gitti.

34' Sol kanattan yapılan ortada Beşiktaş savunmasının karşıladığı topa gelişine harika vuran Gökhan Gül'ün şutunu Mert Günok kornere çeldi.

33' Baktiyor Zaynutdinov'un ceza sahasına havadan gönderdiği topta topu göğsüyle kontrol eden Muleka topu kaleye gönderemedi.

30' SARI KART | Sol kanatta rakibini geçen Fall, Baktiyor Zaynutdinov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Baktiyor Zaynutdinov'a sarı kart gösterdi.

20' SARI KART | Beşiktaş'ta Salih Uçan, Mortadha Ben Ouannes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

17' Mert Günok'un sol kanada uzun pasında topu alıp rakibinden iyi sıyrılan Semih Kılıçsoy ceza sahasına hızla girdi. Sağına çekip kaleyi deneyen Semih, kaleci Andreas Gianniotis'i geçemedi.

9' Kasımpaşa etkili geldi. Sol kanattan topu getiren Gomis'in içeriye ortasında Fall kafayla arkadaşına indirdi. Ceza sahası dışından kaleyi deneyen Aytaç Kara kaleyi bulamadı.

6' Ön alanda topu kapan Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic'in pasında topu alan Gökhan Gül sol ayağıyla kaleyi denedi. Top Mert Günok'ta kaldı.

3' Sağ kanattan içerye çevrilen topta Baktiyor Zaynutdinov'un uzaklaştırmak istediği top Gökhan Gül'de kaldı. Gökhan'ın ceza sahası dışından sert şutu kalenin üstünden dışarı çıktı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.