Melikgazi Kayseri Basketbol evinde mağlup oldu!
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşmasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği TTT Riga'ya mağlup oldu.
Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu üçüncü hafta maçında konuk ettiği Letonya ekibi TTT Riga'ya 60-80 yenildi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Alin Faur (Romanya), Bojan Jonavic (Bosna Hersek), Diana Lapanovic (Slovenya)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 19, Sevgi Tonguç, Ellenberg 8, Fatmanur Karakaş, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 2, Petronyte 3, Damla Gezgin 12, Holmes 10
TTT Riga: Cohen 6, Grausa, Otto 10, Meskonyte 8, Lambert 11, Stepanova, Jasa 9, Pulvere 18, Claveau 3, Sila 15
1. Periyot: 15-17
Devre: 29-49
3. Periyot: 42-60
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