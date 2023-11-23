Melikgazi Kayseri evinde zorlanmadı!
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşmasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında ağırladığı MBK Ruzemberok'u 83-58 yendi.
Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu beşinci hafta maçında konuk ettiği Slovakya ekibi MBK Ruzemberok'u 83-58 mağlup etti.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Maden Lucic (Karadağ), Ivana Radinovic (Karadağ), Alexandra Subemetcaia (Moldova)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 21, Sevgi Tonguç, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş 3, Merve Arı 4, Ayşegül Günay Aladağ, Petronyte 23, Damla Gezgin 5, Nazlı Gökdemir, Holmes 22
MBK Ruzemberok: Jarosova, Mikovcakova 6, Hadacova 2, Buknova 7, Stefancova 7, Yatskovets 18, Havranova 5, Andelova, Kaliuzhna 13
1. Periyot: 22-15
Devre: 43-35
3. Periyot: 68-47
Beş faulle çıkan: 38.10 Nazlı Bircan Gökdemir (Melikgazi Kayseri Basketbol)
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