Melikgazi Kayseri evinde zorlanmadı!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşmasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında ağırladığı MBK Ruzemberok'u 83-58 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 08:35
Melikgazi Kayseri evinde zorlanmadı!
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Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu beşinci hafta maçında konuk ettiği Slovakya ekibi MBK Ruzemberok'u 83-58 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Maden Lucic (Karadağ), Ivana Radinovic (Karadağ), Alexandra Subemetcaia (Moldova)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 21, Sevgi Tonguç, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş 3, Merve Arı 4, Ayşegül Günay Aladağ, Petronyte 23, Damla Gezgin 5, Nazlı Gökdemir, Holmes 22

MBK Ruzemberok: Jarosova, Mikovcakova 6, Hadacova 2, Buknova 7, Stefancova 7, Yatskovets 18, Havranova 5, Andelova, Kaliuzhna 13

1. Periyot: 22-15

Devre: 43-35

3. Periyot: 68-47

Beş faulle çıkan: 38.10 Nazlı Bircan Gökdemir (Melikgazi Kayseri Basketbol)


Melikgazi Kayseri Basketbol MBK Ruzemberok FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

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