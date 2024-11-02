Melikgazi Kayseri, OGM Ormanspor'u geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 81-65 yendi.

Melikgazi Kayseri, OGM Ormanspor'u geçti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 21:04

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 81-65 mağlup etti.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ömer Sarı, Buğra Çağatay Savaş

OGM Ormanspor: Sutton 12, Berger 4, Sissoko 15, Zeynep Şevval Gül 9, Esra Ural Topuz 4, Aokuso 13, Manolya Kurtulmuş 8, Duygu Özen, İdil Türk

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 15, Kübra Erat 13, Williams 15, Fall 17, Diallo 12, Meltem Avcı Yılmaz 2, Doğa Adıcan 7, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 22-22

Devre: 35-36

3. Periyot: 48-61


Etiketler: #OGM Ormanspor #Melikgazi Kayseri Basketbol #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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