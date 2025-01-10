Memorial, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Resmi Sağlık Sponsoru Oldu

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:48

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:48

Memorial Sağlık Grubu, değerli bir iş birliği ile hem ulusal hem de uluslararası arenada düzenlenen yüzme yarışlarında sporcuların yanında yer alarak spora olan desteğini bir adım öteye taşıyor. Sağlık alanındaki uzmanlığını sporun dinamizmiyle birleştiren Memorial, yüzme sporunu destekleyerek topluma sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, yüzme sporuna yönelik bu uzun vadeli desteği, sporun toplumda bir yaşam biçimi haline gelmesi adına atılmış değerli bir adım olarak nitelendirerek şunları söyledi: “Sağlıklı bireyler ve güçlü bir toplum için sporun herkes tarafından benimsenmesini önemsiyoruz. Türkiye Yüzme Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde yüzme branşının gelişimine destek olmayı, sporcularımıza sağlık güvencesi sunarak onların başarı yolculuklarında yanlarında olmayı hedefliyoruz. Memorial olarak, yüzme yarışlarında sporcuların sağlığını güvence altına almak ve daha fazlası için buradayız. Sporcularımıza her zaman destek olmaktan gurur duyuyoruz.”

Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay ise sponsorlukla ilgili görüşlerini dile getirerek şunları söyledi: Türkiye Yüzme Federasyonu ile sağlanan iş birliği, Memorial’ın sporun farklı dallarını destekleme vizyonunun bir parçası olarak dikkat çekiyor. Federasyonun düzenlediği tüm yarışlarda, sağlık ekipleri karada ve suda sporcuların yanında olacak. Memorial Sağlık Grubu, bu sponsorluk ile kıtalararası yüzme yarışlarında ve bireysel sporcu destekleriyle yüzme alanında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Geleceğin başarılı sporcularının yetişmesi için sporla sağlıklı bir bağ kurulmasının önemine dikkat çeken Memorial, bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Los Angeles olimpiyat oyunları yolunda federasyonumuz bünyesindeki yüzme milli takımlarınızın yanında oldukları için Memorial Sağlık Grubu’na teşekkürlerimi sunuyorum.