Memphis Depay: "Brezilya tamamen farklı"

Corinthinas forması giyen Memphis Depay, Brezilya Ligi'nin dünyanın en iyi 5 liginden biri olduğunu söyledi.

Memphis Depay:
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 20:32

Corinthinas forması giyen Memphis Depay, Brezilya Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbolcu, "Bence Brezilya Ligi, dünyanın en iyi 5 liginden biri. Lig; yetenek, mücadele ve fiziğe dayalı ve önümüzdeki süreçte daha da gelişecek. Stadyumlar dolu. Camp Nou'da 100 bin, Old Trafford'da 80 bin kişi önünde oynadım ama burada yaşadığınız tamamen farklı bir deneyim." sözlerini sarf etti.

Corinthinas forması altında şu ana kadar 29 maçta süre bulan Depay, 9 gol attı ve 11 asist yaptı.


Etiketler: #Memphis Depay #corinthians #Brezilya
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