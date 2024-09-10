Memphis Depay'ın yeni adresi Corinthians oldu!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:24

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:24

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Memphis Depay, Corinthians'a transfer oldu.

Brezilya takımından yapılan açıklamada Depay ile 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

31 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

PSV altyapısından yetişen futbolcu, Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giydi. Hollandalı santrfor geçen sezon Atletico'da 31 maça çıktı ve 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.