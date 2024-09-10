Memphis Depay'ın yeni adresi Corinthians oldu!
Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians, Hollandalı yıldız Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Memphis Depay, Corinthians'a transfer oldu.
Brezilya takımından yapılan açıklamada Depay ile 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.
31 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST
PSV altyapısından yetişen futbolcu, Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giydi. Hollandalı santrfor geçen sezon Atletico'da 31 maça çıktı ve 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Brezilya #corinthians #Hollanda #Memphis Depay
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