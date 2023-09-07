Merakla beklenen karar verildi! TFF'den Galatasaray'ın itirazına ret...
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesindeki şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili yaptığı itirazı reddetti.
Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine kurulan 1959 öncesi şampiyonlukları araştırma komisyonuna dair Galatasaray Kulübü'nün yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Galatasaray A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz'un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu'na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."
En Çok Okunan Haberler
-
- Ek MTV iptal mi? Gelir İdaresi’nden açıklama geldi
- Hayali ile gerçeği arasındaki fark!
- Kredi kartı kullanımına sınırlama geliyor!
- 'Bizim soyunma odamız Erdoğancı'
- Menzil'de yangın çıktı
- Tek yumrukla canından oldu!
- Teknik serviste çeteleşme!
- Sarıgül'den ilginç 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Soylu'ya açılan davada karar çıktı!
- Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ek yatırım paketi