Mergim Berisha, Augsburg'a transfer oldu!

Augsburg'un Fenerbahçe'den satın aldığı Mergim Berisha, Hoffenheim'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 03:15
Mergim Berisha, Augsburg'a transfer oldu!
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Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'nın yeni takımı belli oldu.

Bundesliga ekibi Hoffenheim, Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Alman forvet, Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hoffenheim, bu transfer için Augsburg'a 15 milyon euro bonservis ödeyecek.


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