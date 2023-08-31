Mergim Berisha, Augsburg'a transfer oldu!
Augsburg'un Fenerbahçe'den satın aldığı Mergim Berisha, Hoffenheim'a transfer oldu.
Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'nın yeni takımı belli oldu.
Bundesliga ekibi Hoffenheim, Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Alman forvet, Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Hoffenheim, bu transfer için Augsburg'a 15 milyon euro bonservis ödeyecek.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski bakan havuzda ölü bulundu
- İstanbul'da 'alkol' yasağı
- Aile üniversitesi!
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- İçeridekilerden dışarıdakilere öğütler
- Anlaşılamayan açıklamanın ardından yeni açıklama
- Akşener'in o sözlerine ilk kez yanıt verdi
- Bilim İnsanları, ‘nüfus ayarının’ geldiğini söylüyor
- Berzeg'in evine dönen köpeğiyle ilgili yeni ayrıntı
- İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracak mı?