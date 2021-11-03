Mergim Berisha, golcü diye alınmıştı, yedek kaldı, son 3 maçta bir dakika oynamadı

03 Kasım 2021 Çarşamba, 07:00

Salzburg’dan transfer edilen Berisha’nın bu sezon Sarı-Lacivertliler’in as forveti olması bekleniyordu. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. 23 yaşındaki oyuncu bir türlü ilk 11’de istikrarlı şekilde forma giyemezken son haftalarda Valencia ve Serdar Dursun’un arkasında kaldı. Berisha ligde kaybedilen Trabzon, Alanya ve Konyaspor karşılaşmalarında 1 dakika bile süre alamadı.

ÖNEMLİ ŞANS

Berisha’nın kulübedeki bekleyişi, yarın Antwerp deplasmanında son bulacak gibi görünüyor. Alman oyuncunun ayağına, kendisini göstermek adına önemli bir şans geldi.

PEREIRA’NIN KADER MAÇLARI

F.Bahçe’de Avrupa Ligi’nde oynanacak Antwerp maçı, ligdeki Kayserispor mücadelesi ve Galatasaray derbisi Pereira’nın kaderini belirleyecek. Gustavo, Altay ve Valencia’nın bir süre takımdan uzak kalacak olmaları elbette şanssızlık. Sarı-Lacivertliler çok zor görünen üç karşılaşmadan arzulanan sonuçlarla çıkarsa başta Başkan Ali Koç sonra da Pereira biraz olsun soluklanabilir. Aksi durumda özellikle G.Saray yenilgisi F.Bahçe’yi kaosa sürekler. Bu arada Sarı-Lacivertlilerin yarın Antwerp’le deplasmanda yapacağı maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.