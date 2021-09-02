Fenerbahçe, yeni transferi Mergim Berisha'yı açıkladı
Fenerbahçe, bugün İstanbul'a getirdiği forvet Mergim Berisha transferini resmen açıkladı.
Yeni sezon öncesi forvet transferi için günlerdir çabalayan Fenerbahçe, Red Bull Salzburg'un forveti Mergim Berisha'yı açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Ailemize hoş geldin Mergim Berisha!" ifadeleri yer aldı.
Ailemize hoş geldin Mergim Berisha! ???? pic.twitter.com/AlyAFKL3ZV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021
Geçen sezon 42 maça çıkan ve 22 gol, 14 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki Mergim Berisha, sarı-lacivertli takımın en önemli silahı olacak.
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