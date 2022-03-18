Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi
Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Milli yıldız Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Leverkusen'i Almanya'da da 1-0 yendi ve adını son 8 takım arasına yazdırdı. Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 90+1'de Boga kaydetti. Bu golün asisti ise Merih Demiral'dan geldi.
HAFTANIN OYUNCU MERİH DEMİRAL
Juventus'tan Atalanta'ya kiralık giden ve gösterdiği performansla konuşulan Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
Diğer adaylar ise Barcelona'dan Pedri, West Ham'dan Soucek ve Braga'da Abel Ruiz'di. Bu futbolcuları geride bırakan milli oyuncu Merih Demiral haftanın oyuncusu seçilmeyi başardı.
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