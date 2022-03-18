Adana Demirspor'da üç futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Tarık Çamdal bu sezon 15 karşılaşmada forma giyerken, sezon başında kadroya katılan Kaan Kanak ise 22 maçta oynadı ve 2 asist yaptı. Adana ekibinin yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan renklerine bağladığı tecrübeli kaleci Ferhat Kaplan ise 7 karşılaşmada forma şansı buldu.