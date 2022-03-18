Adana Demirspor'da üç futbolcunun sözleşmesi feshedildi

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 16:35
<p>Yıllar sonra mücadele ettiği Süper Lig'de 29. hafta sonunda 45 puanla 7. sırada yer alan Adana Demirspor'da flaş ayrılıklar yaşandı.</p>

Yıllar sonra mücadele ettiği Süper Lig'de 29. hafta sonunda 45 puanla 7. sırada yer alan Adana Demirspor'da flaş ayrılıklar yaşandı.

<p>Lacivert-mavili takımda 30 yaşındaki sağ bek Tarık Çamdal,&nbsp; 31 yaşındaki sol bek Kaan Kanak ve 33 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan'ın sözleşmeleri feshedildi.</p>

Lacivert-mavili takımda 30 yaşındaki sağ bek Tarık Çamdal,  31 yaşındaki sol bek Kaan Kanak ve 33 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan'ın sözleşmeleri feshedildi.

<p><strong>AYRILIKLAR BİLDİRİLDİ</strong></p><p>Ayrılıklar Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilirken, 3 oyuncunun Adana Demirspor'un TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan kadro listesinde de yer almadığı görüldü.</p>

AYRILIKLAR BİLDİRİLDİ

Ayrılıklar Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilirken, 3 oyuncunun Adana Demirspor'un TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan kadro listesinde de yer almadığı görüldü.

<p>Geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Tarık Çamdal bu sezon 15 karşılaşmada forma giyerken, sezon başında kadroya katılan Kaan Kanak ise 22 maçta oynadı ve 2 asist yaptı. Adana ekibinin yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan renklerine bağladığı tecrübeli kaleci Ferhat Kaplan ise 7 karşılaşmada forma şansı buldu.&nbsp;</p>

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Tarık Çamdal bu sezon 15 karşılaşmada forma giyerken, sezon başında kadroya katılan Kaan Kanak ise 22 maçta oynadı ve 2 asist yaptı. Adana ekibinin yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan renklerine bağladığı tecrübeli kaleci Ferhat Kaplan ise 7 karşılaşmada forma şansı buldu. 

<p>Adana Demirspor'un sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal'ın TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile transfer görüşmeleri yaptığı ve İstanbul ekibine çok yakın olduğu ileri sürüldü.</p>

Adana Demirspor'un sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal'ın TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile transfer görüşmeleri yaptığı ve İstanbul ekibine çok yakın olduğu ileri sürüldü.

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