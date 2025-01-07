Merih Demiral'dan Fatih Terim açıklaması

Yayınlanma: 07.01.2025 - 20:21

Güncelleme: 07.01.2025 - 20:21

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli forması giyen Merih Demiral, Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili konuştu.

Milli stoper, "Fatih Terim ile iki gün önce konuştuk. O harika bir insan. Türkiye ve İtalya'da yaptıklarıyla harika bir hoca. Türkiye'nin en iyi hocalarından biri. Herkes onu rol model olarak görüyor. Al Shabab için burada olmasından dolayı çok mutluyum. Bence Al Shabab ve Suudi futbolu için harika işler yapacak. Yakında görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

EURO2008'de Fatih Terim'i izlediğini söyleyen Merih Demiral, "Orada harika şeyler yaptı. Gerçekten çok iyiydik. 9-10 yaşlarındaydım. Yüzümü kırmızı-beyaza boyadığımı hatırlıyorum. Her şey çok çılgıncaydı. Bu yüzden onu çok seviyorum ve saygı duyuyorum." sözlerini sarf etti.

Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli ile Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 10 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecekler.