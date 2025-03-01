Merih Demiral'lı Al Ahli, Jorge Jesus'u üzdü!

Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:06

Güncelleme: 01.03.2025 - 10:06

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli, Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal'e konuk oldu.

Kingdom Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.

Al Ahli'nin gollerini 47 ve 53. dakikalarda Ivan Toney kaydetti. Al Hilal'in golleri ise 74. dakikada Nasser Al Dawsari ve 83. dakikada penaltıdan Marcos Leonardo 'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan Al Ahli, 47 puana yükselerek 3. sıraya yerleşti.

51 puanda kalan Al Hilal ise 56 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Ittihad ile puan farkını 2'ye düşürme fırsatını kaçırdı.

Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Al Hilal, Al Fayha'ya konuk olacak. Al Ahli ise Al Khaleej'i ağırlayacak.