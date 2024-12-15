Mersin Maratonu’nda Türkiye rekoru kırıldı

Yayınlanma: 15.12.2024 - 16:50

Güncelleme: 15.12.2024 - 16:50

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz’ sloganıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Uluslararası Mersin Maratonu’ koşuldu. Binlerce sporcu ve vatandaşın eşsiz Mersin sahilini koştuğu organizasyon, kente renk kattı. Büyükşehir’in spor kenti Mersin’e yakışır bir şekilde düzenlediği maraton, uluslararası yüzlerce sporcuyu ağırladı. Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ kategorisine alınan maratonda Türkiye ile beraber toplam 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu koştu.

REKOR MERSİN’İN

Türkiye topraklarında koşulan en hızlı maraton derecesi; 6’ncı Uluslararası Mersin Maratonu’nda gerçekleşti. 2 göğüs numarası ile Kenyalı Bethwell Kipkemboi maratonu; 2.08.13 ile tamamlayarak bu rekora imza atan isim oldu. Erkekler Kategorisinde; Kenya’dan gelen Bethwell Kipkemboi 2.08.13 ile birinciliği ve rekoru elde ederken, Kenya’dan gelen Boaz Kipkemei 2.08.24 ile ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Türkiye’den katılan İlham Tanui Özbilen 2.08.36 ile elde etti. Kadınlar Kategorisi’nde Uganda’dan gelen Juliet Chekwel 2.29.18 ile birinci, Kenya’dan gelen Deborah Sang 2.30.29 ile ikinci, yine Kenya’dan gelen Truphena Chepchirchir 2.31.06 ile üçüncü oldu.

SEÇER, HALK KOŞUSU’NDA VATANDAŞLARLA BİRLİKTE KOŞTU

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda başlayan maratona Başkan Seçer de Halk Koşusu kategorisinde katıldı. Seçer, Halk Koşusu öncesinde ise 42K’nın startını verdi ve ardından Halk Koşusu kategorisinde koştu. 6’ncı Uluslararası Mersin Maratonu’nda Başkan Seçer ile birlikte, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları da yer aldı. Büyük bir coşkuyla başlayan maratonda, binlerce kişi Mersin’i turladı.

"MARATON, ŞEHRİMİZE RENK KATIYOR"

Halk Koşusu öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, “Her şey güzel gidiyor. Bugün hava da güzel. Parkur da çok iddialı. Bu yıl, belki de burada yaptığımız koşuların en iyi parkuru. Deniz seviyesinden 4 metre yüksekte ve şehir içine girmiyor. Tamamen Akdeniz kıyısında ve o mis gibi Akdeniz havasında atletlerimiz koşacak. Yeni bir rekor bekliyoruz. Zaten sloganımız da; ‘Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz.’ Halk Koşusu’na 10 bin kayıt olmuş, çok ilgi var ve kalabalık da oldukça yoğun. Şehrimize güzel bir renk katıyor, iyi bir aktivite oluyor. Hem sporun hem birlikte olmanın hem de coşkunun olduğu bir ortam” dedi. Mersin’in spora çok uygun bir kent olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Uluslararası Tour Of Mersin Bisiklet Turnuvası, Uluslararası Pro Beach Plaj Voleybolu, Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu ve Kleopatra Bisiklet Festivali gibi yıl boyu birçok spor organizasyonu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“SPOR; İNSANLARIN BERABERLİĞİNE, BARIŞINA VE DOSTLUĞUNA ÇOK BÜYÜK KATKI SUNUYOR”

Sporun önemli bir birleştirici güç olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Seçer, “Spor benim için çok şey ifade ediyor. Spor, sadece insanın bedenen ve ruhen gelişmesi için yapılmıyor. Spor bir arada olma kültürünü geliştiriyor; insanların birliği, beraberliği, dostluğu, barışı ve uluslararası iletişimi gibi birçok konuya çok büyük katkı sunuyor. Spor demek; mücadele ruhu, takım arkadaşlığı, beraber olma duygusu ve mücadele etme demek” diye belirtti.

“BURADA REKORLARIN ÇIKACAĞI BİR PARKUR VAR”

Seçer, Uluslararası Mersin Maratonu’nu Elit Label kategorisinde, çok önemli bir maraton olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Oldukça iddialı bir maraton. Burada, rekorların çıkacağı parkur var. Mersin’de spora dair istediğiniz bütün kriterlere ulaşabilirsiniz. İklimi tartışmasız muazzam bir Akdeniz iklimi. Diğer taraftan topografyası çok güzel. Vatandaşlar da spora son derece ilgili ve mantalite olarak uygunlar” dedi.

Mersin’de spor için çok güzel tesisler olduğunu da belirten Seçer, basketbol alanında da başarılı takımlar olduğunu söyledi. ÇBK ve MSK Erkek Basketbol Takımı’ndan da bahseden Seçer, “Şehre bir renk geliyor. Sportif aktiviteler ve organizasyonlar ne kadar çoğalırsa Mersin’e o kadar önemli katkı yapar. Mersin, sadece ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da tanınır. Buradan sporcular çıkar, sporcular yetişir. Kente farklı bir marka değeri katar” diye konuştu.

PARKUR ÖZELLİĞİYLE EN GÜZEL MARATONLARDAN BİRİSİ OLDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi, maraton için şehir içine girişleri kaldırdı ve böylece parkurdaki yokuşlar ortadan kalkmış oldu. Deniz seviyesinden ortalama yükseklik geçen sene 11 metre iken bu yıl 4 metre oldu ve yapılan bu değişikliklerle dünyanın en güzel ve en hızlı maraton parkurlarından birisi haline geldi.

TÜRKİYE TOPRAKLARINDA KOŞULAN EN HIZLI MARATON

Türkiye topraklarında koşulan en hızlı maraton derecesi; 6. Uluslararası Mersin Maratonu’nda gerçekleşti. 2 göğüs numarası ile Kenyalı Bethwell Kipkemboi maratonu; 2.08.13 ile tamamlayarak bu rekora imza atan isim oldu. Uluslararası Mersin Maratonu parkuru; ilk 4’e girenlerin elde ettiği süre dereceleri ile daha önce birinciliği elinde bulunduran Maraton İzmir’i geçmiş oldu.

Geçtiğimiz yıl Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ kategorisine alınan Uluslararası Mersin Maratonu, 2023 yılında dünyada koşulan 182 maraton arasında organizasyon başarısı olarak 46’ncı sırada yer aldı ve Türkiye’de koşulan maratonlar arasında ise 1’inci sırada bulunuyor. Maraton heyecanı 14 Aralık’ta Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda fuarla başladı. 42K, 10K ve 3 Kilometre Halk Koşusu’nun startları Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda verildi. Halk Koşusu Deniz Müzesi hizasında son bulurken 10K ve 42K start aldığı yerde noktalandı.

TOPLAM 2 BİN 172 SPORCU MARATONDA YER ALDI

2 bin 36 Türk, 136 yabancı sporcu olmak üzere, toplam 2 bin 172 sporcu Uluslararası Mersin Maratonu’nda mücadele etti. Türkiye ile beraber, Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Çin, Etiyopya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Kenya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Romanya, Rusya, Sudan, Uganda, Ukrayna, Kıbrıs, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Umman, İspanya, Tacikistan, Togo, Türkmenistan, ABD olmak üzere toplam 30 ülkeden sporcu 6’ncı Uluslararası Mersin Maratonu’nda yer aldı. 6’ncı Uluslararası Mersin Maratonu’nda tüm kategorilerde toplam 3 milyon 600 bin TL ödül verildi. İlk 8 sporcuya toplam 70 bin Dolar ödül verildi. Maratonun tamamlanmasının ardından Ödül Töreni’ne geçildi ve dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

10K Erkekler Kategorisi’nde Türkiye’den Ersin Tekal 29.54 ile birinci, Mert Selek 30.34 ile ikinci, Halil Sade ise 30.50 ile üçüncü oldu. Kadınlar Kategorisi’nde ise Dilek Öztürk 33.37 ile birinciliği, Elena Tolstykh 35.48 ile ikinciliği, Fatma Arık ise 36.47 ile üçüncülüğü elde etti.

"BU REKORU KIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Rekora imza atan isim Bethwell Kıpkemboi, “Bu rekoru kırdığım için mutluyum. Bu organizasyondan dolayı çok mutluyum. Organizasyon başından sona kadar gayet iyi. Yarış direktörü ve benim şahsi menajerim buradaki parkurun düz olacağı sözünü vermişti. Parkur düz olduğu için de mutluyum. Önümüzdeki yıl da gelmeyi çok istiyorum” dedi.

"KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Kadınlar kategorisinde birinciliği elde eden Juliet Chekwel de duygularını paylaşarak, “Buraya geldiğimde kazanıp kazanamayacağım konusunda endişelerim vardı ama kazandım. Başından sonuna kadar organizasyon, parkur, konaklama; herşey harikaydı. Bunun için teşekkür ediyorum. Ben burada en son kilometrelerde çok yoruldum, bırakacak gibi oldum ama etrafta bizi destekleyen insanlar Türkçe bağırıyorlardı. Anlamasam da beni desteklediklerini hissettim ve devam etme kararı aldım. Kazandığım için çok mutluyum” diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN ULUSLARARASI MERSİN MARATONU’NA YİNE TAM NOT

Sık sık spor yaptığını söyleyen ve maratona katılan vatandaşlardan Besime Kaya, maraton için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken, “Farklı milletlerden her yaştan insan bir araya geliyor. En önemlisi bu. İnsanların bir araya gelip bir şeyler yapması çok güzel. Ben bu yaşta bu koşuyu yapıyorsam herkes yapabilir. Her yaşta spor olması gerekiyor. Sabah erkenden geldim. Çok güzel bir şey, hayat güzel” dedi.

Maratona kızıyla birlikte gelen Ali Altınel de “Kızımla beraber başladık ve bitirdik. Çok mutluyuz. Çok güzel bir maraton oldu. Güzergah da iyiydi, sakindi. Önceki yıllarda da katıldık. Çok heyecanlıydı. Kızımla olmak daha güzeldi” diye konuştu. Babasıyla birlikte koşan Badesu Altınel ise, “Çok güzeldi. Seneye maratona yine katılacağım” ifadelerini kullandı.

“GÜZERGAH BU YIL DAHA İYİ, DAHA EĞLENCELİYDİ”

6’ncı Uluslararası Mersin Maratonu için İzmir’den gelen ve 10K’da koşan tek 80 yaş üstü sporcu olan 81 yaşındaki Ali Işıkbol, “Çok güzel geçti. Sıkılmadım. Daha önce yarı maratonda koşuyordum şimdi 10 kilometre koşuyorum. Aynı zamanda ağırlıkçıyım; gülle ve cirit de atıyorum. Ömrüm sporla geçti. Sporla, aşkın yaşı oluyor. Yoksa zinde kalmanız mümkün değil” dedi.

Halk Koşusu’na katılan vatandaşlardan Handan Avşar da koşunun oldukça güzel geçtiğini belirterek, “Vahap Başkanımızla yan yana koştuk. Ben her sene katılıyorum. Güzergah bu yıl daha iyiydi, daha eğlenceliydi. Amaç spor olsun, aktivite olsun, çocuklar bu ambiyansı yaşasın. Herkesi bekleriz” diye belirtti.

Gülbahar Güzel de çok eğlendiğini belirterek, “3 kilometre koştuk. Güzel geçti. Böyle güzel insanları görmek güzel. Her yıl böyle koşuyoruz, çok güzel oluyor. Mersin’in havası çok güzel, Mersinimiz çok güzel” derken Filiz Önal da “Daha önce de katıldık. Parkur çok güzeldi. Mersinimize böyle bir etkinlik yaptığı için Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederiz” cümlelerine yer verdi.