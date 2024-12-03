Uluslararası Mersin Maratonu rekor katılımla bu yıl 6. kez koşulacak
Bu yıl altıncısı düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu, 15 Aralık Pazar günü start alacak. Mersin Maratonu'nun son kayıt tarihi 11 Aralık olarak açıklandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 6’ncı kez düzenlediği Uluslararası Mersin Maratonu ‘Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz’ sloganıyla 15 Aralık Pazar günü koşulacak. Son kayıt tarihinin 11 Aralık olduğu maraton; 42K, 10K ve 5K Halk Koşusu olarak düzenlenecek.
3 AYRI PARKURDA GERÇEKLEŞECEK
Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ kategorisine bulunan ve dünya arenasında 46’ncı sırada yer alan Uluslararası Mersin Maratonu için bu yıl da rekor katılım bekleniyor. Maratonlar arasında Türkiye’de liderliği elinde bulunduran organizasyon, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) yarışma kurallarına göre 3 ayrı parkurda gerçekleşecek. Birçok ülkeden binlerce sporcunun kayıt yaptırdığı; 42K, 10K ve 5K Halk Koşusu’nun yer alacağı maraton, Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndan başlayacak ve aynı yerde sona erecek. 10K yarışları 09.00’da, 42K 09.30’da, 5K Halk Koşusu ise 09:45’te start alacak. Ödül töreni ise saat 15.00’te gerçekleşecek. Maraton öncesi 14 Aralık’ta yine Özgecan Aslan Meydanı’nda yapılacak maraton fuarında çip ve kit dağıtımları gerçekleştirilecek.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BEKLİYOR
Maratonda dereceye girecek sporcuları da önemli ödüller bekliyor. Maratonun 42K erkek ve kadınlar kategorisi birincileri 15 bin dolar, ikincileri 7 bin 500 dolar, üçüncüleri ise 5 bin dolar ödül alacak. Maraton Türk sıralamasında ise erkek ve kadın kategorisinde birinci olanlara 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL para ödülü verilecek. 10K’da ise kadın ve erkek kategorilerinde birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek.
Mersin’in eşsiz doğasında spor kentine yakışır bir şekilde gerçekleşecek yarışta katılımcılar, tarihi öneme sahip noktalardan geçecek.
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