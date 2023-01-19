Mersin Yenişehir'den 16 sayı fark!

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Landes'i 75-59 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 07:44
Mersin Yenişehir'den 16 sayı fark!
Abone Ol google-news

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Fransa'nın Basket Landes takımını 75-59 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Ariadna Chueca Moreno (İspanya), Paulina Gajdosz (Polonya)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Gray 16, Hollingsworth 9, Hayes 21, Bonner 10, Gamze Takmaz 3, Gökşen Fitik 2, Sinem Ataş, Williams 12

Basket Landes: Magarity 14, Fauthoux 8, Dumerc 14, Harmon 2, Paget 11, Marrast, Roumy, Gil 4, Mann 6

1. Periyot: 28-17

Devre: 40-25

3. Periyot: 55-41


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Landes

En Çok Okunan Haberler