Mersin Yenişehir'den 16 sayı fark!
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Landes'i 75-59 mağlup etti.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Fransa'nın Basket Landes takımını 75-59 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Ariadna Chueca Moreno (İspanya), Paulina Gajdosz (Polonya)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Gray 16, Hollingsworth 9, Hayes 21, Bonner 10, Gamze Takmaz 3, Gökşen Fitik 2, Sinem Ataş, Williams 12
Basket Landes: Magarity 14, Fauthoux 8, Dumerc 14, Harmon 2, Paget 11, Marrast, Roumy, Gil 4, Mann 6
1. Periyot: 28-17
Devre: 40-25
3. Periyot: 55-41
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