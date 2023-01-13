Mert Çetin, Adana Demirspor'da
Adana Demirspor, İtalya Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin'i transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, İtalya Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin'i kadrosuna kattı.
Adana Demirspor ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayan milli futbolcunun satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Türkiye'ye gelecek olan 26 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir sigara grubundan indirim
- 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
- Olaylı derbide yaralanan Göztepe taraftarı, taburcu oldu
- 'Kafan hava alsın' şikayeti!
- 'Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek'
- Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- Askerlikte yeni dönem başlıyor
- RTÜK’ten Acun’a kıyak
- Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- 'Maketi' asılmıştı: Erdoğan'dan suç duyurusu