Mert Günok: "Açıklaması yok!"

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, Kasımpaşa karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Günok, "Açıklaması yok!" dedi.

Mert Günok:
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 22:16

Beşiktaş'ta Mert Günok, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Mert Günok, şu sözleri kullandı;

"Bu mağlubiyet için çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü oynadığımız ilk yarının sonunda bir gol bulduk, bu moralle maçı bitirmemiz gerekiyordu ama ikinci yarıda daha kötü bir oyunla mağlup olduk. Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maçın fazla bir açıklaması yok açıkçası."


Etiketler: #beşiktaş #mert günok #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig
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