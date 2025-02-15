Mert Günok'a iki ödül birden!

Yayınlanma: 15.02.2025 - 19:37

Güncelleme: 15.02.2025 - 19:37

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, Trabzonspor maçı öncesi iki ödül birden aldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"İkinci Başkanımız Hakan Daltaban ile efsane kaptanlarımızdan Sanlı Sarıalioğlu, Futbol A Takımımızın Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'la oynadığı müsabaka öncesinde şanlı formamızı 100 kez giyen Mert Günok'a plaket ve çiçek takdim etti. Daltaban ile Sarıalioğlu, tebrik ettikleri Günok'a şanlı formamızla başarılar diledi.

Öte yandan, Beşiktaşımızın Athletic Club'ı 4-1 yendiği maçın sonrasında taraftarımızın yanına gidip Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle söylediği "Bugün yumruk yok, sadece alkış" sözleri nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülen Mert Günok, ödülünü TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yazıcı'nın elinden aldı."