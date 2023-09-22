Mert Günok'tan tarihi performans!

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Club Brugge maçını 8 kurtarışla tamamladı. Mert, bu rakamla Konferans Ligi'nde ilk hafta en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 00:18
Mert Günok'tan tarihi performans!
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Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'ndaki ilk maçta Belçika'da Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların başarılı kalecisi Mert Günok, Belçika'daki performansıyla dikkat çekti. Deneyimli eldiven, birçok atakta Club Brugge hücumlarına geçit vermedi.

Mert Günok, karşılaşmayı toplamda 8 kurtarışla tamamladı.

Club Brugge karşısında 8 kurtarış yapan milli file bekçisi, Konferans Ligi grup aşamasının ilk haftasında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.


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