Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu hamlesi!

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, daha önce Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımını sildi.

Bu hamle, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından geldi.

FİZİKSEL ARBEDE YAŞANMIŞTI

İki futbolcu, geçen sene mayıs ayında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan gerginlikle gündeme gelmişti.

Derbi öncesinde tribünlere Fenerbahçe armasını gösteren Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında sahada fiziksel bir arbede yaşanmış, karşılıklı sert açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları tansiyonu yükseltmişti.

"KORKAK HERİF!"

Kerem Aktürkoğlu maç sonrası koridorda Mert Hakan Yandaş için "korkak herif!" demişti.

Mert Hakan, sosyal medyada Kerem'e göndermede bulunan bir paylaşım yapmış, Kerem Aktürkoğlu da bu paylaşıma sosyal medyadan yanıt vermişti.

"BİZİMKİSİ DOĞRU YOL"

Kerem Aktürkoğlu'nun açtığı canlı yayında, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar" ifadelerine de Mert Hakan'dan cevap gelmişti. Mert Hakan Yandaş "Bizim 'yol'umuz" paylaşımını Anıtkabir görseliyle sosyal medya hesabından paylaştı.

"KENDİLERİNE ROL Bİ ÇMES İNLER"

Bir başka yayınında kendisine ısrarla gelen Mert Hakan Yandaş sorularına yanıt veren Aktürkoğlu isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

"Boş verin ya atlamasınlar şimdi. Kendilerine rol biçmesinler. Atlıyorlar konuşuyorlar. Kendi camialarına şirin olacaklar diye başka yere çekiyorlar. Konuşmaya değmez."

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferiyle birlikte iki futbolcunun da geçmişte yaptığı bu paylaşımları silmesi, dikkat çekti.