Mert Hakan Yandaş'dan olay paylaşım
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü maçı sonrası sosyal medya düşen video sebebiyle eleştiri aldı. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne kaybettiği maçın ardından Mert Hakan'ın sosyal medyaya bir videosu düştü.
Video sebebiyle eleştirilen Yandaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Mert Hakan Yandaş yaptığı paylaşımda, "Engeller, algılar, saldırılar".. Vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesinde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Fırat programı terk etti!
- Erdoğan'ın İstanbul korkusu!
- Özel, 300 bin yurttaşla yapılan anketleri açıkladı
- 'Dalga geçecek seviyede...'
- 'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
- KYK yurdunda intihar!
- Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı
- Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü
- Motorine indirim yolda!
- 'Atatürk'ün adını anma sen'