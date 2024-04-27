Mert Hakan Yandaş'dan sosyal medyada çok sert tepki!

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından hakkındaki bir iddiaya sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 22:38
Mert Hakan Yandaş'dan sosyal medyada çok sert tepki!
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialar ile ilgili açıklamada bulundu.

Mert Hakan Yandaş, Fanatik gazetesi muhabiri Yakup Çınar'ın bir gönderisini alıntılayarak "Titriyorsunuz hala, köpek gibi korkuyorsunuz ki algılarınız bitmiyor. Malum taktiklerinizle devam. Zaten size de bu yakışır." açıklaması yaptı.

MERT HAKAN'IN TEPKİ GÖSTERDİĞİ GÖNDERİ

Mert Hakan'ın alıntıladığı gönderide ise "Serdar Aziz gerçeği; Başkan Ali Koç'un verdiği yemek sırasında Fenerbahçeli futbolcular Adana Demirspor - Galatasaray maçını izliyor. Serdar Aziz, Kerem Demirbay'ın golünden sonra "Ne güzel gol attı" diyor. Mert Hakan Yandaş ise Serdar'la bu tepkisi sonrası ciddi bir tartışma yaşıyor. Serdar Aziz silmesine rağmen Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptığı paylaşımın ardından kadro dışı bırakılıyor." ifadeleri yer aldı.

SERDAR AZİZ'İN MENAJERİ YALANLADI

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, tüm iddiaları yalanladı. Canatar, "Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş çok yakın arkadaşlar. Bugüne kadar bırakın kavgayı en ufak tartışmaları bile olmamıştır. Çıkan haberler tamamen yalan." ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL, SERDAR AZİZ'İ DERBİ KADROSUNA ALMAMIŞTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynadıkları derbiden önce Serdar Aziz, Leonardo Bonucci ve Miha Zajc'ı kadroya almamıştı.


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